稱喝酒不記得割頸殺妻 包租公羈押一年求交保

2017-11-16 15:52

〔記者楊國文／台北報導〕台北巿內湖區包租公46歲李煉振去年11月凌晨，疑酒後和妻子爭吵，竟持水果刀朝妻子頸部砍刺16刀不治，李男則自刺左胸口獲救，他向警方辯稱，喝酒不記得經過，一審依家暴殺人罪輕判他8年徒刑，及接受3年監護，高院今召開延押庭，李男以「羈押快一年來咳嗽都咳出血了、呼吸不順」等理由請求交保，並保證不會逃亡；高院訊後諭令還押，近日做出裁定。

李煉振靠收租維生，去年11月15日凌晨疑酒後和妻子激烈爭吵，竟持水果刀朝妻子頸部砍刺多刀，其中一刀直接砍斷妻子頸動脈，李男隨後持刀自捅左胸，兩人雙雙送醫，妻子傷重不治，李男則在急救後恢復生命跡象。李男到案供稱，只記得當天和妻子在家喝酒，不記得兩人因何事爭吵，至於是否持刀殺妻，他也僅回答「好像有」、「不記得經過」。

士林地檢署認為李男殺妻罪證明確，且手段兇殘、冷酷無情，令人髮指，對社會危害程度極大，且犯後仍狡辯卸責，否認犯行，依殺人罪起訴，並建請法院從重量刑。

士林地院開庭時，李煉振辯稱平日有在服用精神藥物，對於當天案發經過完全沒有印象，抗辯喝酒後意識不清，請求做精神鑑定，法官依三總鑑定結果認為李男當時精神、辨識能力有降低情形，依刑法第19條給他減刑，依家暴殺人罪輕判他8年徒刑、強制監護3年。

高院考量李男羈押期將於本月29日屆滿，今日下午提訊他召開延押庭，李男向法官哀求說：「我現在無論是精神、疾病都沒辦法好好醫療」，嚴重的時候連呼吸都有困難，希望給他交保，他會準時出庭，不會逃亡」，李男律師主張「不是犯殺人罪就必須羈押，也可以交保」。