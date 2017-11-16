薇薇安同性伴侶爭遺產 委任律師蹦1句話遭法官打斷

星座專家薇薇安（本名陳佳瑛）案16日開庭，生前經紀人Nemo（右）由律師許秀雯（左）等陪同出庭。（記者簡榮豐攝）

2017-11-16 15:38

〔記者溫于德／台北報導〕知名星座專家薇薇安去年驚傳罹患乳癌後，同年11月30日病逝，據悉，她身後留下上億元遺產，卻因未婚又無子嗣關係，遺產全歸父母所有；不過，薇薇安經紀人、同時是其同性伴侶的Nemo不滿，兩人協同打拚後卻只能分配到200萬元，因而向台北地院遞狀，以「清償債務」名義請求分配當事人遺產中之940餘萬元；全案今日下午首度開庭審理。

本名張秀芬的Nemo，由已「出櫃」律師許秀雯陪同出庭；未現身的薇薇安父親陳連春與母親葉鈺女，則交由律師代為答辯。

原告律師主張，兩人成立薇冠公司後，檯面上雖由星座專家薇薇安出外接通告、負責賺取收入，但檯面下包括經紀、司機與助理等工作，均由張女打理，強調「她是公司委任員工」，雙方屬委任契約關係；但因公司財務規劃關係，並未實質受薪，因此請求740餘萬元酬勞，加上被告日前承諾之道德義務贈予200萬元後，共求償為940萬餘元。

不過當原告律師提到，「被告一再否認同性伴侶關係...」時，卻被法官以「本庭拒絕調查同性伴侶關係」為由打斷。

至於被告方面，除日前透過書狀否認雙方同性關係、請求駁回訴訟外；今也當庭質疑原告相關作為具有延遲訴訟嫌疑，並警示原告，一旦堅持「因財務規劃關係、未實質受薪」說法，恐涉及刑事業務登載不實罪，或相關稅務違法情形。

法官庭末諭知下月21日再次開庭，並將辯論終結、定宣判期日。Nemo庭後未多說即離開。