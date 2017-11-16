高學歷低EQ！ 博士疑妻外遇追撞、潑汽油全來

2017-11-16 15:36

〔記者王駿杰／新竹報導〕曾在大學擔任助理教授的林姓男子，擁有博士學歷，又曾是武術選手，兩年前因工作不順且疑妻外遇，經常以言語及暴力相向，妻子忍無可忍申請保護令且分居，不料，林男事後不但跑到妻子上班的醫院大樓叫囂，還接連恐嚇、開車追撞、欲潑汽油攻擊對方；新竹地院審理終結，依違反保護令判他2年徒刑。

經查，45歲林男曾任大學助理教授，又曾是武術選手，94年與妻子結婚（兩人於今年法院判決離婚），有1子，但林男在大學工作不順遭解聘，加上他懷疑妻子紅杏出牆，經常對妻子暴力相向，多次鬧上警局，去年2月妻子忍無可忍，向法院申請保護令，與林男分居。

當時，警方當面向林男宣讀保護令，要求不得對妻子有身體、精神騷擾、接觸及跟蹤行為，但林男不滿，去年3月間用LINE傳「你是個通姦淫亂的人」、「你有性病、梅毒，不要到處害人」、「…全鎮都知道你通姦才離婚」等內容騷擾妻子。

5月間，有武術底子的林男又打電話恐嚇妻子，嗆「不要在哪裡給我看到，我捶都把你捶死。」之後還跑到妻子上班的醫院咆哮「老婆把我錢騙光」、「祝早死早超生」。

去年6、7月間，林男不滿妻子避不見面，不僅用異物破壞妻子機車鑰匙孔，還開車跟蹤，甚至從後衝撞意圖製造假車禍，最後更持汽油企圖到妻子住處縱火，所幸未引燃。妻子忍無可忍怒控丈夫違反保護令。

法官審理時，林男坦承犯行，法官認為，林男曾是武術選手，在婚姻期間對妻子施加暴力，且收到保護令不知警惕，漠視法令，恣意恐嚇、跟蹤、傷害、毀損、騷擾，甚至開車追撞導致妻子受傷，還拿汽油到妻子住家潑灑恐嚇，違反保護令情節重大。

林男犯後還曾飾詞狡辯，直到法院審理後才坦承犯行，至今未向被害人道歉賠償，因此依違反保護令共8罪，應執行2年，易科罰金由檢方裁處。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆