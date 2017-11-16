為躲通緝忙整形 肉餅臉變瓜子臉靚女仍遭識破

2017-11-16 15:21

〔記者方志賢／高雄報導〕24歲李姓毒品女通緝犯前天遭警攔查，警方發現她外貌與通緝照片中多年前模樣大不同，原本肉餅臉變成瓜子臉，小眼成了水汪汪大眼，鼻子變尖挺，臉頰也豐腴，原來李女因找到工作及躲避攔檢，多次到醫美診所做微整型手術，仍難逃員警鷹眼識破，就逮送辦。

李女因毒品通緝遭警鎖定，循線查出她的機車車牌，但李女生性多疑，不斷變換工作地點及租屋處，連名下所有機車也不再騎乘，讓員警陷入偵查瓶頸。

前天下午1時，李女與男友共乘機車，在苓雅區成功一路口，被眼尖員警發現後上前攔查，員警靠近也大為吃驚，一度以為李女並非鎖定的通緝犯，因她本尊與警用小電腦所示通緝相片差異甚大。

員警發現，李女原本的肉餅臉已變成瓜子臉，眼睛變成電力十足的大眼睛，平塌鼻子也變尖挺，原本相貌平平，如今卻變成十足正妹一枚。

員警起先不敢確定眼前正妹就是鎖定的李女，便試探性詢問她身分證字號，豈料她神色慌張，又佯稱忘記證號，且無攜帶任何證件，讓員警更加起疑，隨後使用警用小電腦的人臉辨識身分查詢顯示均無所獲。

此時員警便故意直問她，「你是不是李某某？」李女卻遲疑不敢吭聲，警方隨即表明已認出她，也知她的本名，李女才驚覺自知難逃法網，並誠實以告，李女辯稱因為緊張，並非不配合。

由於員警納悶為何面貌差異這麼大？追問下，李女才坦承，因為到娛樂場所上班，加上為躲避攔檢，近1年多次至醫美診所，進行鼻子等微整型手術，沒想到還是被識破，全案以毒品通緝逮捕送辦。

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