毒蟲被抓3次躲旅館分裝 敗給警方假情侶

警方查扣大批安非他命原料麻黃鹼。（記者王冠仁攝）

2017-11-16 15:16

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市刑警大隊毒品查緝中心今天展示「第11波封城掃毒專案」查緝成果，共查獲205.4公斤的各式毒品與5把槍枝，還查獲2名少年藥頭。其中一名毒販李誌銘被抓3次抓怕了，索性跑到旅館內分裝631公克的安非他命等毒品，但他仍敗在警方手上，原來警方派人假扮情侶，躲到李嫌的對門房間，趁他開門要外出時逮人。

警方說，丘姓男子等3名毒犯，日前從高屏地區開到新北市三重區一間倉庫要領貨，但警方發現這批聲稱是「衣服、鞋子」、從香港分4批空運來台的貨物，其實是203公斤的安非他命原料麻黃鹼。警方趁3名毒犯抵達倉庫要領取時逮人，他們聲稱因為積欠賭債，才替朋友以5萬元的價碼來「打工還債」。

另外兩名未成年的少年藥頭，日前透過網路交友網站販售K他命、毒品咖啡包，警方接獲線報，假裝成買毒者前往接洽，逮到兩名16歲的少年藥頭，警方將再深入追查其上線。

警方指出，近日來警方頻頻針對容易涉毒的場所，像是酒店、夜店、KTV等處進行擴大臨檢與專案掃蕩，導致近來不少毒品人口轉往隱密性更高的飯店、汽車旅館等場所。警方未來將與觀傳局、消防局等其他單位聯合查緝，並將毒犯資料進行大數據分析，力求將毒品斷根。

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