警署走動式「全國分區治安會議」 今起首站在高雄

2017-11-16 15:03

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署為防制當前毒品、詐欺及黑道幫派等犯罪，今起以六都為核心辦理「全國分區治安會議」，由署長陳家欽親自率領重要刑事幹部與會，參加人員包含各地區縣市警局長、刑警大隊長、分局長、分局偵查隊長及重要派出所長，今天第一站為高雄市警局，會中公開表揚近期破案有功人員，以鼓舞士氣，慰勉偵辦人員辛勞。

警政署表示，掃黑、緝毒及打詐為當前治安工作重點，行政院院長賴清德指示警政署及地方警局，需攜手合作將打擊黑幫列為第一要務，進而掃毒、打詐；並至地方走動管理，激勵地方警局士氣，因此特別規劃辦理全國分區治安會議，以「強化地區責任制」及「溯源追緝犯罪集團」為會議主軸，召集各地區警察首長及基層重要幹部參加，以團隊合作的全新思維研擬各項查緝及防制策略，期以走動式管理方式，溝通觀念，統一作法，將治安策略落實到地方基層執行。

警政署指出，規劃辦理全國分區治安會議，是要將中央推動的精進作法落實到地方，例如針對打擊海外詐欺犯罪，由署彙整詐欺機房成員、在台幹部及幕後金主等名單，分析出有再犯之虞的高風險名冊列管，並依戶籍地分別交付各直轄市、縣（市）警察局，執行布建查訪工作，確實掌握轄區動態；若有高風險對象出境，則交由警察聯絡官或派駐任務型聯絡官聯繫、協調當地國司法機關，建立合作管道，共同查緝詐欺犯罪。

緝毒部分，警政署要求各地方政府警察局指派分駐（派出）所長加強拜訪村（里）長，各警勤區員警拜訪轄區社區管委會成員，將民眾所反映在週遭的毒品問題，陳報分局規劃勤務予以打擊，掃除社區型毒犯，也要將查處情形回饋給民眾，要讓「人民有感」於警方緝毒的決心；另外義警、民防、巡守隊等協勤民力分布社會各階層角落，警政署也期望協勤民力也能夠隨時反映毒品問題。