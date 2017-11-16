蝶戀花翻車33死 友力：已賠每名死者600萬

2017-11-16 14:45

［記者黃捷／台北報導］蝶戀花旅行社遊覽車今年2月在國道翻覆，造成33死11傷慘劇。士林地院今試行調解，蝶戀花負責人周比蒼父子皆未現身，僅友力通運負責人黃河清出面協調，黃表示，已賠償每名死者家屬各600萬，若有不足部分，會進一步商量如何和解，也會居中協助被害人與周比蒼協調。

士林地檢署偵辦蝶戀花遊覽車翻覆案，認定肇事主因是駕駛康育薰駕駛不當，但因康已死亡，只能處分不起訴，而周比蒼父子、2名員工，以及友力黃河清、妹妹黃鳳珠管理上無過失，獲不起訴，家屬提再議昨遭駁回，6人雖無刑責，但仍得面對民事賠償。

士林地院今試行調解，蝶戀花也無代理人出席，原排定上午11點半開始，但只有黃河清到庭，直到11點50分周比蒼父子仍未現身，調解委員表示不能再等隨即開始調解，前後約半個多小時結束。

黃河清受訪表示，案發後友力被撤照無法營業，目前仍在打行政訴訟，他雖然也算是受害人，但認為還是應對受害乘客及家屬盡力負責，過去車禍致死的案例，法院判賠從未超過600萬元，他才會以此金額賠償每名死者的家屬，希望能獲得諒解，其他傷者也將會盡力協助。

黃河清並指，周比蒼的態度比較偏向法院怎麼判，他就怎麼賠，若今天現身調解，可能也沒什麼用，因此由他代表出席，之後也會居中與周商量，嘗試讓雙方和解，下次調解日期暫定為12月7日。

至於今天到庭的數名被害家屬及法扶律師則表示，因目前還沒有明顯進展，不便對外說明調解情形。