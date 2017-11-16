報導張淑晶是大哥女人 記者挨告獲不起訴

2017-11-16 14:41

〔記者謝君臨／台北報導〕被稱為「惡房東」的張淑晶官司不斷，除了挨告，她也告人；去年8月5日，《時報周刊》報導指出，張淑晶的前男友是天道盟天鷹會的大哥，她正是江湖兄弟口中的「阿嫂」，並指張有重利、妨害自由、恐嚇等多項前科，張認為指控不實，怒告撰稿記者等3人加重誹謗，但台北地檢署認定罪嫌不足，將3人不起訴。

105年8月5日，《時報周刊》第2007期以「惡房東坑殺房客 張淑晶狠辣橫行 天道盟大哥的女人」為題進行報導，指「檢警查出，張女前男友是天道盟天鷹會大哥，專門從事地下錢莊暴力討債，張女曾犯重利等多項前科，應與男友有關，男友後來入獄，她才改行做房屋租賃。」

此外，報導還提到「47歲的張淑晶，前科洋洋灑灑，包括：稅捐稽徵法、侵占、毒品、偽造文書、背信、妨害自由、恐嚇、詐欺、毀損、重利、傷害，而引起警方特別注意的是重利、妨害自由、恐嚇、傷害、毀損等前科。老刑警指出，這類前科，常與地下錢莊，及暴力討債等罪行扯上關係，會背上這種前科，顯示她真的不單純。」

事後，張淑晶認為指控不實，怒告《時報周刊》撰稿記者等3人加重誹謗；檢察官傳喚3人出庭，3人均否認犯行，辯稱他們是在採訪過程中得知相關資訊，內容並非空穴來風，且並無誹謗張淑晶名譽之犯意。

檢察官調查後，認為張淑晶涉及多起官司遭判刑，記者也有盡到合理查證義務，所寫雖不完全與事實相符，但並非憑空捏造，也無誹謗犯意，將3人不起訴。