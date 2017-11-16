盼新屋待產破滅 190萬黑心裝潢像狗咬

2017-11-16 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕一名懷孕女子原本期望10月入住裝修好的新家待產，卻發現找到黑心裝潢包商，施工過程中頻頻出現問題與瑕疵，包商更在收完工程款後裝修進度停擺與失聯，事主決定上網爆料該黑心商家。

據《爆料公社》內容，一對夫妻在今年9月裝修新屋，且妻子已有身孕，期望能盡快入住裝修好的新家待產。夫妻透過前屋主介紹承包商後，原合約訂於10月完成工程，裝修包商簡先生表示可在9月底完工，便向夫妻加快收工程款。

但夫妻發現裝修過程有許多嚴重瑕疵，女子在爆料文中表示，雖然有許多裝潢問題跟工程沒完成，但9月底時，簡先生的工程款已收得差不多了，「我先生希望裝潢快快完成好讓我待產，所以才會付錢付的很快」，但簡先生「收到錢之後，貪婪、黑心的本性開始顯露」。

夫妻舉出的裝修問題包括牆內電線破損老舊，牆壁、櫥櫃、拉門等傢俱皆貼貼補補，或破損嚴重，即使夫妻向簡先生提出問題，對方也將我先生鎖在門外不予以監工」、「拿菸燙我們新買的洗衣機，而且關機不接電話」。

至11月2日，夫妻再度與簡先生協商，但簡先生「態度非常惡劣差勁，擺明了不處理也不賠錢」，還對夫妻說「要告我就去告啊！」便丟下未裝潢好的屋子離開。

妻子表示，經調查後發現，簡先生的公司在2015年就停業，但他仍然在接工程，顯示簡先生不只欺騙屋主夫妻，更有逃稅及詐欺的嫌疑。妻子也說，夫妻已經寄出存證信函，「希望法律能制裁這種壞蛋騙子」，也希望用網路分享他們受害的經驗，讓大家小心這個黑心包商。

網友見狀表示：「裝潢家裡就是想要煥然一新的感覺，搞成這樣真的會很生氣」、「是狗咬的嗎？」「花這麼多錢，弄成這樣太扯了，根本沒有新裝潢的感覺」；也有網友指出：「所以說錢不能付太快，人心難測」、「自己在尋找裝潢師的時候也不查查他的底，有時候自己的責任比較大吧」、「不是檢討被害人。一般工程都是先付材料費，做到那給到那，工程款都會分好幾次給！」