台南又傳公車司機心臟病發 乘客、警消成功救命

2017-11-16 14:12

〔記者王俊忠／台南報導〕10月間台南府城客運發生2名男司機駕駛公車時心臟病發事件，釀成司機1死1傷悲劇；日前晚間，府城客運1名戴姓女司機又疑心臟病發、勉力把車停到路旁，車上乘客緊急報案，警、消人員協助急救，成功救回女司機的命。

南市警六分局大林派出所警員薛訓裕於11月12日晚間執行守望勤務，晚間9點40分許，在南區健康路市立棒球場公車候車亭，發現1輛府城客運0左路線公車停靠在路邊，公車上1名女乘客急忙下車向他招手，見女乘客神色緊張，他即趨前了解。

女乘客表示，該公車女司機可能心臟疾病發作，亟需就醫。薛警上車查看，發現公車上戴姓女司機（40餘歲）已癱坐在駕駛座，雙手緊按其心臟部位、表情十分痛苦，當下與車內乘客一起把戴女攙扶到適當位置休息、觀察生命徵象，並等候119救護人員到場急救與後送。

等女司機由救護車送到成大醫院後，因其所駕駛公車仍在發動中且車門未關，薛警續留現場請派出所值班同仁聯絡府城客運公司派員到場將公車開回公司，並在現場指揮往來車輛、維持道路順暢。

警方了解，戴女近日曾因心臟問題到安南醫院就醫，沒想到會在駕駛公車途中發生病發不適狀況，幸賴熱心乘客、119救護員與警方合作及時協助，避免憾事發生；市警六分局長吳清飛表示，薛員執勤觀察敏銳，反應機警迅速，展現警察助人的「人民保母」形象，將公開表揚。