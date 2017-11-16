又拿偽鈔來換！ 加油站員工包圍報警

2017-11-16 14:14

〔記者邱俊福／台北報導〕男子林晏功、李宗倫日前涉嫌持偽造的百元鈔票，以5張百元偽鈔、1張500元真鈔夾雜方式，前往北市大安區一家加油站換1張千元大鈔，當食髓知味，同一天下午再度前往欲以同樣手法換鈔時，加油站員工識破包圍報警逮人，當場起獲25張百元偽鈔。

警方調查，18歲的林、李2人，除李男晚上在酒吧擔任服務生外，林男並沒有工作，而持有的百元偽鈔，沒有浮水印，且反光條不會變色，仔細查看便會識破。2人到案後供稱，該批偽鈔是在國父紀念館草皮上所撿到，警方懷疑其供詞，依違反偽造貨幣、詐欺等罪嫌，移送檢方偵辦，並擴大追查同案共犯及幕後主嫌。

警方說，本月13日上午10時30分許，林嫌騎機車載李嫌前往北市建國南路一家加油站，由李嫌下車持5張百元偽鈔、1張500元真鈔，向加油站員工換1張千元大鈔得逞，事後員工察覺有異報警。

結果，同日下午2時30分許，林嫌獨自騎車再度到加油站，這次加完50元油後，又持5張百元偽鈔、1張500元真鈔要向加油站員工換1張千元大鈔。

加油站員工見狀將林嫌包圍，並向北市警大安分局瑞安街派出所通報，警方派員到場逮捕林嫌，當場於林姓犯嫌機車上取出25張百元偽鈔。隨後又循線通知李嫌到案，依法送辦。