吸毒後昏睡車內 阻礙交通引警盤查

2017-11-16 13:56

〔記者王宣晴／新北報導〕37歲的楊姓男子日前凌晨開車載著36歲的侯姓男子在新北市八里區閒晃，途中兩人毒癮發作，竟將車輛停在巷口吸食安非他命，隨後2人在車上昏睡，警方巡邏經過時察覺該車停在巷口阻礙交通，上前盤查，在車內發現1包1.10公克的海洛因、1.56公克的安非他命、98粒一粒眠、數包毒咖啡等大量毒品，並於楊男住處發現分裝工具，懷疑2男涉嫌販毒，將兩人移送法辦。

警方調查，有毒品前科的楊、侯2人住在新北市八里中山路一段，本月14日凌晨0時許，警方巡邏經過龍米路一段時，發現一輛轎車停在巷口阻礙交通，上前查看發現2男在前座昏睡不醒，中間還擺放一包白色粉末，且警方透過未關上的車窗發現車輛排檔尚位於D檔，僅由駕駛腳踩煞車停放路旁，十分危險，趕緊將車上2人叫醒，但2男見警在旁仍神情恍惚，坦承剛拉完K，但警方搜查檢驗，在車上發現海洛因、安非他命及一粒眠，另外還有83包毒咖啡，根本沒有K他命。

警方表示，隨後在楊男的同意下前往住處搜索，意外發現分裝工具及83包混合卡西酮毒品咖啡包，楊男則供稱是毒品及工具都是一名外號「小胖」的男子所有，他只是將住處借給小胖，並未持有毒品，但警方懷疑楊男涉嫌販毒，訊後依毒品罪嫌將楊、侯兩人移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆