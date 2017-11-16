警逮價昂單車竊賊 嫌犯竟稱：都已閃成這樣了還被逮

2017-11-16 13:31

〔記者王俊忠／台南報導〕在9月間，南市警一分局東寧派出所轄區發生兩件高檔單車失竊案，警方調閱監視器發現竊嫌會製造斷點、變裝躲避查緝，但仍設法追緝陳姓竊嫌到案。陳嫌辯說，偷得兩輛高檔單車幾天後就丟棄了；警方提醒民眾對高檔價昂單車要使用堅固好鎖上鎖，或是與單車外出時視線不要離開單車。

9月12、20日分別在南市東區東寧路段與長榮路段發生捷安特腳踏車失竊案（各價值上萬元），警方受理報案，轄區東寧所所長許明富即指派數名員警組成專案小組蒐證。警方發現竊嫌都是徒步走到現場，且犯案過程以變裝閃避警方查緝，使案件偵辦上增添許多困難度。

終究皇天不負苦心人，在員警大膽推測、邏輯思考與細心辦案下，查出陳姓竊嫌（35歲、有竊盜前科）犯罪手法，他是從南市永康區住處騎機車到北區開元路某市場內停妥後，再搭計程車到犯罪地點附近，以徒步方式隨機尋找下手目標，並用隨身攜帶的作案工具（老虎鉗）剪斷腳踏車密碼鎖後騎乘離開。

警方於昨天通知陳嫌到案，並提示犯罪相關跡證，陳嫌竟驚呼：作案過程都已經閃成這樣了，還被抓到，實在很嘔！」，當場認栽、坦承偷兩輛高檔腳踏車，並說因為看到腳踏車很漂亮，才萌生貪念竊取，但在得手後幾天就丟棄在不知名路旁。訊後，陳嫌被依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。