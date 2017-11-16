一級毒品戒癮 桃市1年補助13k

2017-11-16 13:15

［記者陳昀／桃園報導］法務部及桃園市毒品危害防制中心近年查獲、收治施用一級毒品（海洛因）的人數已逐年下降，但海洛因成癮特徵為「高復發性」，為協助戒癮者按時回診服藥，桃園市衛生局今年和11家醫療院所合作，提供公費戒癮療程，1年補助金額約1萬3千元，患者只需負擔掛號費。

43歲的小P（化名）今天在記者會上現身說法，她說，16歲時在朋友慫恿及好奇下使用安非他命，後來又受前夫影響施用海洛因，有天兒子突然對她說，「媽媽再吸毒，我就不要你回家了。」想到兒子失望的表情，她決定尋求醫療戒治，至今已6年沒接觸毒品。

衛生局心理健康科科長陳小燕說，今年衛生局和衛福部桃園療養院、國軍桃園總醫院、新國民醫院、台北榮民總醫院桃園分院、林口長庚紀念醫院、居善醫院等11家醫療院所合作，提供公費戒癮療程，患者只需負擔掛號費，未來會逐漸擴大合作規模，並配合心理治療，詳情可查詢「桃園市毒品危害防制中心」網站。

衛福部桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻表示，海洛因一旦癮頭發作時，不但身體痛苦，精神也難以忍耐，很容易施打過量，而精神受到影響，很可能成為犯罪根源，他還分享說，曾有黑道大哥戒癮成功後，帶身邊小弟來戒，非常感動。

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