攜二女自殺前傳簡訊警告 同居人：以為說說罷了

2017-11-16 12:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市潭子區發生賴姓父親帶著2名稚女輕生身亡的人倫悲劇，往生的2名女童是賴男跟林姓同居人所生，檢察官相驗時林姓同居人掩面痛哭，她告訴警方，與賴男近年不斷因經濟問題爭執，她是包裝女工人，近年生活重擔幾乎由她承受，賴男以前就曾揚言帶女兒輕生，上月（10月）雙方又爭執，她在10月28日返回高雄時，賴男又傳簡訊威脅要帶女兒自殺之言，她以為只是說說罷了，目的是威脅逼她返家之詞，沒想到這次發生真的憾事。

賴男的二哥說，他們共有三兄弟，死者是老么，個性一向偏激，遇到事情難關，會有情緒化的行為，輕生前與4名子女同住，其中，前2個子女是與前妻所生，往生的2名女兒則是和同居人所生，他說，弟弟個性激烈，兄弟往來不密切，發生遺憾之後，只有「心痛」兩個字可以形容心情。

他強調，賴男很疼兩名女兒，但經濟情況差，與同居人常有衝突，至於賴男傳簡訊給同居人，指稱要帶女兒輕生，他強調，如果能知道此事，絕對會盡力阻止不幸，但當時賴男與同居人都「躲起來」，他不知道簡訊一事。

林姓同居人認屍時掩面痛哭，她說，上月28日她又與賴男吵架，離家返回高雄市娘家，希望雙方都能冷靜，賴男卻傳簡訊給她，並再度威脅要帶女兒輕生，因為賴男之前就有類似的行為，她誤認賴男又是說說罷了，想逼她、威脅她返家而沒有理會，卻沒想到發生遺憾。

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