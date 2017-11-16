王忠義弒父殺母案 高分檢今羅列64頁上訴理由

2017-11-16 13:00

［記者楊政郡／台中報導］被指控涉嫌弒父殺母的王忠義，二審大逆轉改判無罪，台中高分檢已上訴，今天提出上訴理由。

台中高分檢調查此案，專案小組曾退而求其次，改弦易轍以「消極不作為」而害死父母案的方向來偵辦，但現場證據顯示王忠義父母王樹藤、王蔡秀猜都是外力致死，王樹藤生前不是跌倒傷，且是多次外力攻擊致死；王蔡秀猜「溺斃」的位置，依現場狀況難以溺斃，檢方兩度回到種瓜溪，證實要溺斃都很難，又回南投醫院調閱資料、重塑王樹藤失蹤的路程，中高檢補充64頁理由狀，再次正式發動攻擊。

中高檢上訴理由狀指出，王樹藤生前，醫院在他左、右後腰處，左、右腎盂各外接兩個800cc引流袋，又接一條導尿管，外接2000cc尿袋。王樹藤身體虛弱，這些管子都無法自己把它扯掉，硬扯掉的話，會造成尿道黏膜撕裂傷、血尿及皮膚撕裂傷等，疼痛且危險。

而王忠義硬要辦請假出院，出院後開車把王樹藤載回信義，再繞到水里、漁池、埔里，繞行100多公里，8個多小時，凌晨1時多到無人煙的仁愛中原部落中原橋上，後來報失蹤，7月個後被找到白骨，主動提供4顆疑似死後才敲下來的王父牙齒比對而確認身分。

最重要的是，王樹藤顱骨左側有個約15乘11公分破洞，法醫鑑定結果，不是跌倒受傷或一次性造成的傷害，而是連續外力的鈍力傷，造成骨頭破裂，每平方公分需10公斤的力量。再者，警方發見僅剩頭顱骨的無名屍，王就馬上確認是他父親，可證王忠義早知父親已死亡，也知道屍體所在處。

另王蔡秀猜部分，103年10月5日下午近7點時，天色昏暗、氣溫只有20度的寒冷夜晚，王忠義竟把70歲中度智障母親，帶到極為偏僻的國姓種瓜溪河床。其情節就跟帶他的父親出院一樣，都非常荒謬。

檢方研判其母親縱使意外落水，無任何救援情況下，也絕不致於溺死：當時第一時間檢警測量水深115公分，王蔡秀猜身高148公分，落水處緊臨攔砂壩，攔砂壩底部5、60公分寬平台，與攔砂壩成L型。如果王蔡有掙扎，其身高很容易用手扶住平台站立而自救。

王蔡秀猜落水時，王忠義說他跟著下水救人，按王忠義報案初供筆錄，當時王不是犯罪嫌疑人，供述出於自由意志，他說母親在水中掙扎，他跳下水救人還被撥掉眼鏡，以王忠義175公分身高，水流非常平緩，是可輕易將身高148公分之母親拉住。且溺水掙扎之人，隨易會亂抓東西，只要王忠義身體有靠近母親，理應緊抓不放，除非王不是在救母親，反而壓制其母親，等她溺死後，再將她拉上岸，王蔡秀猜的掙扎是遭壓而反抗。

上訴理由狀中也消遣台中高分院的判決，法官竟然說：「王蔡秀猜死亡前病歷上記載『嘴唇感染丘疹已經好幾天了』。105年3月31被告被收押後，經竹山秀傳醫院診斷，發現王忠義罹患『人類其他皰疹病毒感染疑似單純皰疹病毒感染』。王忠義說因當年對母親口對口人工呼吸而感染，自然有所依據的。」

檢方說先不論王蔡秀猜之丘疹病毒，與王忠義之皰疹病毒，是否為同類病毒。將近一年半後，王忠義感染皰疹病毒之事，也能扯為案發時，為王蔡秀猜作口對口人工呼吸而感染，法官要判王忠義無罪，也牽扯太遠了吧！