韓賊潛入民進黨部偷9萬 判刑5月、將驅逐出境

2017-11-16 11:52

〔記者張文川／台北報導〕南韓籍慣竊曹俊基（先前媒體慣稱趙準基），今年8月1日清晨潛入民進黨中央黨部8樓行竊9萬多元，並在桃園機場翻越海關非法入境，落網後目前仍在押，由於他審理時認罪，台北地院依竊盜罪、未經許可入國罪，將他併判5月有期徒刑，可易科罰金15萬元，追徵沒收不法所得新台幣9萬元、日幣2萬元，執行完畢後驅逐出境。可上訴。

判決書中也為國內向來慣稱「趙準基」的Cho Junki正名，確認他的中文姓名是「曹俊基」。

檢方起訴後，北院10月2度開庭，曹都當庭全盤認罪，哭稱在看守所吃不好、睡不飽，不能寫信、打電話，讓他有想死的念頭，他現在只希望越早離開台灣的看守所越好，請求法官盡速判刑，讓他早點回韓國跟家人團聚，多次表達：「我真的知道錯了，做出這樣的事情非常抱歉」，他的家人、孩子因為他犯下竊案，受韓國當地人的嘲笑和指責，希望法官能讓他在法庭用手機跟家人聯絡。

檢方將起訴法條由加重竊盜罪變更為普通竊盜罪，法官改採簡式判決，考量他到案後始終坦認犯行並顯有悔意，犯後態度尚可，依竊盜罪判刑4月，非法入國罪判刑3月，合併應執行5月刑期，可易科罰金；又因他有多次竊盜前科，非法入境我國犯案，顯不適宜在我國居留，因此宣告執行完畢或赦免後，驅逐出境。