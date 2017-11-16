「機上有炸彈！」 男稱媽祖託夢遭法辦

2017-11-16 11:33

〔記者謝君臨／台北報導〕患有幻想症的蔡姓男子，今年初至松山機場搭機時，突然對櫃台人員說「媽祖託夢給我，說飛機上有炸彈」，櫃台人員聞言不敢大意，通報機組人員全面安檢，但卻遍尋不著蔡男所稱的炸彈，航警局於是依違反「民用航空法」將蔡男移送法辦；台北地檢署將蔡男送精神鑑定，發現他無辨識能力，今將他不起訴。

檢方調查，年近60歲的蔡姓男子患有幻想症，但平時症狀並不明顯；今年初，蔡男獨自前往松山機場，欲搭機飛往日本，卻突然「夢到」媽祖顯靈，告訴他即將搭乘的飛機上放有炸彈，蔡男「驚醒」後，急忙跑到櫃台，將剛剛「夢到」的情節一五一十告訴櫃台人員，櫃台人員不敢大意，通報安檢。

而後，經機組人員全面進行安檢後，並未發現蔡男所說的炸彈，櫃台人員質疑蔡男涉嫌散布危害飛航安全的不實訊息，通報航警局逮人，警詢時，蔡男仍強調他真的「夢到」媽祖顯靈，是基於乘客及全體機組人員的安全，才向櫃台人員告知此事，並無惡意，不過警方仍依違反「民用航空法」將他送辦。

檢察官將蔡男送往醫療機關進行精神鑑定，發現他竟無辨識能力，詢問其家人為何會讓他獨自搭機，家人則證稱蔡男平時的表現、反應與常人無異，只是有時會產生幻想，不知會造成如何嚴重後果；檢察官考量蔡男患有幻想症，之前也未曾有過類似犯案紀錄，並無散布危害飛航安全不實訊息的犯意，將他不起訴。