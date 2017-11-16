治平溯源查獲要犯「海吉」 起獲罕見二戰M1911手槍

2017-11-16 11:36

〔記者黃建華／高雄報導〕高市刑大偵二隊四分隊今宣布逮捕綽號「海吉」的40歲沈姓通緝要犯，起獲3把槍、子彈23顆與海洛英、安毒、其中一把為罕見的二戰M1911制式手槍，警方將擴大追查槍毒來源。

高市刑大偵二隊四分隊今年九月間，瓦解以鄭姓男子為首，涉嫌殺人、販毒、竊車、詐欺集團，落網8嫌幾乎人手一槍，警方追捕過程數度爆發槍戰，兇悍程度不輸昔日槍擊要犯。

警方擴大追查該集團槍枝來源，查知綽號「海吉」的40歲沈嫌（有槍砲、毒品前科）通緝中在逃，在鄭嫌落網後，「海吉」另立門戶，逃亡期間，仍從事改造槍械販賣及販毒維生，與黃姓女友四處藏身，不斷更換地點及代步交通工具。

沈嫌平日晝伏夜出，鮮少出門，機警敏感度極高，不論租屋、投宿、代步自小客車及電話，均用他人名字，以避免行蹤暴露；且沈嫌於每輛座車及住處均藏置槍械，隨時打算與警方一搏，具高度危險性。

警方經一個多月追查，14日15時10分許，在高雄市苓雅區林泉街98巷口，發現沈嫌與女友欲駕車之際，一湧而上，將來不及反映之沈嫌控制，於車內查獲槍械、毒品後，再帶同沈嫌至美濃區租屋處及梓官區另輛自小客車內起出槍械，共起獲制式柯爾特45手槍（M1911）1把、改造手槍2把、子彈23顆、改造槍械工具及半成品1批、一級毒品海洛因1.1公克、二級毒品安非他命70.2公克等證物，全案詢後，依槍砲、毒品等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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