婆婆媽媽賭局愈陷愈深 外配賠百萬憂鬱症上身

2017-11-16 11:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕楠梓警方今天宣布偵破1起職業賭場，賭客雖然多是婆婆媽媽，但多沈迷多時，有人輸了數萬元無力償還，到賭場煮飯打掃償債，其中1名中國籍外配，積欠近百萬元賭債，罹患憂鬱症、夫妻失和，只好逃回中國躲債。

楠梓派出所從今年1月至11月間，共接獲5起匿名檢舉職業賭博案件，因該處地形複雜、門牌號碼紊亂，加上屋主故意取下門牌拒不開門，負責人還在兩屋前後打造通道，以逃避警方追緝，警方每每上門查緝時，賭客皆自另一出口逃竄。

警方多次勘查後，12日報請橋頭地檢署核發搜索票，所長蔡世聰率員警一舉破獲這起職業賭場。逮捕負責人2人、賭客4人，查扣1萬餘元賭資、麻將、簽單及傳真機等物。

警方調查，該處賭場吸引附近婆婆媽媽，藉由街坊鄰居介紹至該處，玩賭四色牌或麻將賭博以打發時間，賭資金額大約數萬元，一旦聚集人數多時，即改以天九牌賭博，負責人還提供六合彩供婆婆媽媽簽賭。

其中1名張姓女子至該處賭博輸了上萬元後無力償還，便每日前往該處賭場煮飯打掃以償賭債，由於積欠大筆賭債，張女仍天天於賭桌旁觀看他人賭博，親友看不下去而向警方檢舉。

另有1中國籍女子，原本受雇在場內打雜，後來成了賭客，愈賭愈大陷愈深，積欠近百萬元賭債，導致罹患憂鬱症、夫妻失和而躲回中國。