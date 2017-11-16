率黑衣人堵、擾黃之鋒 四海幫海強堂被搗

男子洪錦華等6人送辦（記者 邱俊福攝）

2017-11-16 11:17

〔記者 邱俊福／台北報導〕四海幫海強堂大哥洪錦華，今年初率眾30多人以「中華四海同心會」名義結合中華統一促進黨於桃園機場入境大廳，針對香港獨派議員黃之鋒來台時進行抗議滋擾，且還涉及酒店霸店鬧事與恐嚇取財等多案，刑事局偵二大隊第一隊經長期蒐證，今天宣布逮捕洪與幫眾等6人到案，一舉瓦解該組織。

警方表示，洪嫌率幫眾，以北市士林區永平街的「磐實人力仲介公司」為堂口據點，對外以四海幫海強堂自居，於北市社子一帶活動，常於當地酒店霸店鬧事，並吸收當地中學在學生加入幫派壯大勢力。

今年1月間，香港獨派議員黃之鋒、羅冠聰來台時，洪嫌動員旗下成員30餘人，在磐石人力公司集結後，以四海同心會成員名義，結合統促黨前往參加陳抗，洪嫌並在場指揮調度黑衣人行動，假藉政治社團名義走上街頭滋擾治安。

警方經組成專案小組偵查發現，去年12月，洪嫌在北市士林區某酒店因酒後與酒客發生衝突，經店家攔阻，事後回到店裡要求店家告知對方身分欲行報復，店家不願告知，洪嫌竟率眾強佔酒店包廂，並砸毀店內物品、酒杯等離去。

今年一月初，洪嫌帶領數名小弟於北市士林區一家KTV飲酒作樂，恰巧遇到1名陳姓小弟的父親也在同間店，洪嫌為向身旁小弟展現實力，竟向該名陳姓小弟的父親嗆聲「認不認識我?社子這裡沒有人不認識我、你找人來，我跟你輸贏…」等挑釁話語，該名陳姓小弟的父親認為洪嫌酒醉不予理會，洪竟指使身旁小弟痛毆該名小弟的父親，造成被害人右眼眶骨骨折、頭部撕裂傷血流不止緊急送醫，連該名小弟上前阻止也遭渠等毆打成傷。

今年2月間，1名呂姓被害人在因在LINE通訊軟體中批評「磐實人力公司」，遭該公司員工陳姓少年得知後，雙方相約在蘆洲區長安街談判，呂獨自一人前往，而該堂成員李、郭2人率陳姓少年等共約20多名青少年到達，見被害人即以安全帽、開山刀等器械攻擊，後經民眾報案員警到場後始一哄而散，離去前李更以台語嗆聲「恁北是啾吉（蟾蜍），有膽來討（報仇）!」。

另洪嫌旗下幫眾平日以金錢借貸掌握旗下傳播小姐，今年6月，洪嫌藉機一名游姓被害人與旗下傳播小姐感情糾葛，向游姓被害人勒索60萬元，游男四處躲藏避不見面，洪嫌竟率眾至游姓被害人的工作處所將魏姓員工強押至北市中山區一處民宅拘禁，逼迫游男出面談判。經雙方共同友人出面調解，相約在新北市蘆洲區某處民宅談判，游男一出面即遭洪嫌率眾包圍，並有數人持刀威脅，幸經員警到場始阻止事態擴大。

警方經長期蒐證後，昨天兵分多路搜索，逮捕洪嫌與王、郭、李、李、莊等5名幫眾到案，起獲開山刀、本票20張、犯案用手機等贓證物，分依傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌送辦。

警方起獲開山刀、本票20張、犯案用手機等贓證物（記者 邱俊福攝）

洪錦華的幫眾（圖中間紅背心者）於桃園機場入境大廳，針對香港獨派議員黃之鋒來台時進行抗議滋擾（記者 邱俊福翻攝）

洪錦華率眾在KTV毆打陳姓小弟的父親（記者 邱俊福翻攝）