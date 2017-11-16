裝老大撂人尋仇 誤傷隊友卻跑第一

警方4小時內將7名縱火嫌犯逮捕到案。（記者王宣晴翻攝）

2017-11-16 11:12

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重昨晚發生縱火案，21歲的林姓男子帶著6名友人助陣，前往大同南路尋仇，朝仇家住處門口丟擲2顆汽油彈，沒想到卻波及到19歲的蔡姓友人，導致蔡男右腳踝2度灼傷，林男見闖禍，竟帶著其他人開車落跑，獨留受傷的蔡男在現場，蔡男無計可施，只能自行叫救護車送醫。

警消調閱監視器迅速鎖定縱火嫌犯身分，發現林男還在臉書上炫耀持有槍枝，4小時內將7人逮捕到案，並在林男家中起獲1把改造手槍、7顆子彈，訊後依公共危險、槍砲罪嫌移送法辦。

警方調查，林男在1個月前曾與范、莊兩男因行車糾紛發生爭執，林男事後發現范、莊兩人住在三重大同南路，昨晚11點半時竟帶著2顆自製的汽油彈，以大哥姿態帶著19歲的蔡男、潘男與17歲的林、郭、鄭姓少年、16歲的李姓少年，由蔡男開車帶著一行人前往尋仇，但因找不到仇家，林男竟朝著附近空地丟擲汽油彈洩憤，卻意外燒到站在一旁的蔡男，林男見釀禍引起騷動，竟丟下蔡男，與其他5人開車逃逸。

警方表示，獲報後與救護人員趕抵現場，在距離案發現場100公尺處的路旁發現右腳踝灼傷的蔡男，蔡男一度供稱遭人攻擊，但不知嫌犯身分，警方察覺有異，四處訪查及調閱監視器後才發現蔡男是陪同尋仇反遭波及，最後在三重、林口、士林等地帶回逃逸的6名嫌犯，緝捕嫌犯過程中還發現林嫌在臉書上炫耀持有槍枝，逮捕林男後從中寮街的住處起出1把改造手搶及7發子彈，訊後將林、蔡男等7人依公共危險罪嫌及槍砲罪嫌移送法辦。

相關影音