為友助陣打死人 兩莽男遭重判22、20年

2017-11-16 11:11

〔記者楊國文／台北報導〕桃園31歲廖姓男子去年不滿點的歌被鄰桌「密哥」唱走，雙方互嗆「輸贏」並找人助陣，「密哥」等人將廖男與堂弟打得遍體麟傷，又帶往附近工廠施暴，並將被害兩人塞進後車廂，與獲報趕抵的警方展開飛車追逐，廖男因頭部受重創傷重不治，凶嫌21歲男子蕭勝彥、20歲曾政華遭警逮捕，高等法院今依殺人、殺人未遂等罪，判蕭男合併應執行22年3月徒刑，曾男因和被害家屬和解，判應執行20年徒刑。可上訴。

曾政華今被提訊聆判，但未對判決表示看法，蕭勝彥則未出庭。

判決指出，死者廖男與綽號「密哥」的男子，2016年9月28日晚間，分別到八德區介壽路一間卡拉OK店消費，唱到隔天凌晨，廖男不滿點的歌被「密哥」唱走起了衝突，廖男一度遭毆打。

當天晚上廖男找來堂弟等人到卡拉OK，在門口遇巧遇「密哥」，雙方互嗆「輸贏」後離去，「密哥」擔心被尋仇，電話聯繫蕭、曾男等人到場，看到廖男一方又返回時群起圍毆，廖男及堂弟被打到遍體麟傷，再被押往附近工廠遭繼續施暴，警方獲報趕抵時，蕭、曾男火速將兩人塞進後車廂，與警方追逐約1.5公里才就範，警方救出廖男堂兄弟時，後車廂沾滿鮮血。

廖男送醫急救卻因頭部重創宣告不治，堂弟傷勢經救治後已無礙；蕭、曾兩人出庭時供稱，與廖男等人並不認識，只不過是受友人邀約前往「助陣」而已。

廖男家屬出庭時沉痛說，無法原諒蕭、曾男，就算兩人在面前跪下，廖男也不會死而復生。

桃園地院法官審結分別依殺人、殺人未遂、毀損、妨害公務罪，判決蕭男合併應執行22年3月徒刑，曾男合併應執行21年6月徒刑。蕭男、曾男和檢方均不服判決，雙雙上訴高院。