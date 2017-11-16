婦人抓姦微電影拍的太仔細 與徵信社人員都被判刑

2017-11-16 10:48

［記者楊政郡／台中報導］李姓婦人與徵信社對老公抓姦，在老公的小三租住處套房，以自備鑰匙打開，又撞斷大門門鍊，拍到2人全裸鏡頭，李婦抓小三的頭髮，徵信社人員按住李婦老公的頭，不讓他們抓衣服等遮蔽身體，讓他們在鏡頭下暴露隱私部位，此案事後兩夫妻協議離婚，也撤回侵入民宅、毀損及妨害秘密的告訴，李婦與徵信社等4人被依強制罪，判處拘役30天至55天。

判決書指出，105年3月間李婦懷疑蔡姓老公與吳女有曖昧關係，委託徵信社抓姦，同月28日晚上李婦與徵信社人員到吳女西屯區租住處，徵信社柳姓業務經理以自備鑰匙，偷偷打開吳女套房大門，發現門內還有門鍊，柳某猛力把門鍊撞到脫落，一進去就看到2人全裸在床上，同行李婦、鍾、楊及「小帆」等人，衝進房間2部攝影機，2個角度抓鏡頭。

床上2人一陣混亂，蔡男抓到被單遮身體，吳女跳下床要抓衣服，被李婦抓頭髮又甩回床上，就是不讓她抓衣服遮身體，而「小帆」猛力拉掉蔡某身上被單，又按住蔡某頭部，讓他半蹲在地板動彈不得。然後拍下2人全裸甚至身體隱私部位。

這種抓姦方式讓李婦與老公完全破裂，事後2人協議離婚，2小孩歸李婦監護，而有關吳女控告李婦及徵信社人員控告侵入民宅、毀損及妨害秘密的告訴也全部撤回告訴。

不過被告等人不讓2人穿上衣服是觸犯強制罪，判處拘役30天至55天，李婦的部分法官認為她還要撫養小孩，給予緩刑2年。