找豬隊友接送 兩通緝犯雙雙進警所

2017-11-16 09:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕53歲陳姓毒品通緝犯，開車出門準備接送好友曾姓男子，途中遇警盤查，警方一度懷疑車上包包內藏毒品，打開一看只見曾男的證件，沒想到經查詢，曾男竟是恐嚇取財通緝犯，立刻通報線上警網到兩人約定的會面地點，順利逮捕一臉錯愕的曾男，最後將兩人一起解送地檢署偵辦。

竹北警分局表示，山崎派出所警員邱士紘、歐家宏，日前夜間巡邏時，盤查一輛可疑的自小客車，發現駕駛陳姓男子（有毒品、竊盜前科）為毒品通緝犯；陳嫌當下辯稱不知道自己被通緝，沒收到通知單，還說他開車只是要來載朋友。

就在警員檢查車上包包時，陳嫌推稱包包是他朋友的，不關他的事，讓警員一度以為包包內可能藏有毒品；想不到打開包包，只有朋友曾姓男子（37歲，有毒品、恐嚇前科）的證件。警方當場用電腦查詢，赫然發現曾男也是通緝犯。

山崎所警員立即通報線上警網，前往兩人約好的接送地點查緝。但因陳嫌在被捕後，曾打電話給友人，曾嫌引而未現身並企圖躲開。警方隨即展開地毯式偵查，果然在會面地點約100公尺處路口，發現曾嫌鬼鬼祟祟的躲在陰影處。

警方說，上前盤查時，曾嫌一度謊報名字，但看到自己的證件已被警員掌握，只得坦承他就是陳男的朋友，因恐嚇取財案被通緝。曾嫌後來得知陳男也是通緝犯時，十分後悔找到豬隊友來接他，兩人雙雙被警方帶回派出所，最後解送地檢署偵辦。

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