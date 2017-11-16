抬棺店門口逼債 檢判抬棺人「不構成恐嚇」

宜蘭市東門夜市一家已歇業的皮鞋店疑因債務糾紛，門口遭一名男子放了副棺材，但檢方認為，擺放棺材的王男不構成恐嚇罪。（資料照，記者林敬倫攝）

2017-11-16 09:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市王姓男子因與游姓男子有債務糾紛，王男竟直接抬棺擺放在由男所有，但已經歇業的宜蘭市東門夜市鞋店前，驚動逛夜市的民眾，游男見狀憤而提出恐嚇告訴，不過，檢方認為，依一搬社會經驗，擺放棺材是以非理性的方式表達抗議，此舉僅是妨害社會安寧，不構成恐嚇罪嫌，全案不起訴處分。

不起訴書指出，45歲王姓男子與游姓男子有債務糾紛，王男竟以板車推送一副黑色棺材，擺放置游男位在東門夜市已歇業的鞋店店址前，場面令路過民眾心驚，立即報警，

游姓鞋店老闆到場後，堅持請警方找到放棺材的人，且因心生畏懼憤而提出恐嚇告訴。

游男於事後表示，他是土生土長的宜蘭人，從未與人結怨，之前在夜市賣鞋，1年多前歇業，看到這副棺材實在令人髮指，心情大受影響，也影響到附近店家的生意，放棺材的人實在可惡，一定要告到底；王男被逮後於偵查中聲坦承棺材是他放的，但他辯稱，只是要觸游男的霉頭，沒有要恐嚇的意思。

不過，檢方認為，棺木就我國民俗而言，固然有觸人霉頭、招來厄運、使人諸事不順及運勢衰頹之感，被告擺放棺材至游男店門前，或有觸霉頭的意思，然無其它具體將來要傷害告訴人的通知。

檢方指出，就一般社會生活經驗與報章，偶有民眾自己或親屬認為受委屈時，單獨或聚眾向特定公司、個人或機構，採取抬棺或撒冥紙等非理性的方式表示抗議，此舉構成妨害社會安寧，因依社會秩序維護法或違反集會遊行法論處，依社會一般評價，此舉只是抒發不滿的情緒，難以認定有恐嚇犯意。

檢方表示，被告行為雖不可取，且令人產生不快，但難以以個人主觀感受，認定被告要危害他人的安全，無法構成恐嚇罪嫌，全案不起訴處分。