酒測值超標嗎？ 講出「這些理由」竟統統無罪…

2017-11-16 00:20

〔記者吳政峰／台北報導〕劉姓駕駛去年見前方有酒測攔檢點，立刻停車「自囚」，拒絕警察盤查，雖被開了拒絕酒測罰單，但他提告主張因為累了才「停在路邊睡覺」，並非飲酒心虛，法官認為不能排除這個可能，判罰單撤銷。

事實上，酒駕判決中，常有一些民眾看起來很傻眼、但司法官依法不得排除的理由，以致明明酒測值超標，仍得判無罪或不起訴處分。

1、2004年9月，屏東廖女駕車擦撞鄰車，酒測值0.35，辯稱吃了摻有米酒的麻油雞才出門，屏東地院判她無罪。

2、2015年1月，彰化鄭男騎車遭攔，酒測值2.11，他坦承喝酒，但辯稱酒測值過高與吃檳榔有關，彰化地院指檳榔內有很多添加物，不能排除影響測定的可能，判他無罪。

3、2016年4月，新北李男違停，員警上前酒測，數值0.91，李男辯停車後才在車內飲酒，新北地院判他無罪。

4、2016年7月，台中楊男追撞前車，直接在員警面前噴口氣清新劑，酒測值0.56，台中地院指清新劑有酒精成分，影響測定，判他無罪。

5、2016年8月，新北王男搶車位而擦撞鄰車，酒測值0.61，涉犯公共危險罪，他向士林地院辯稱，車禍後才到超市買酒壓驚，獲判無罪。

6、2016年11月，宜蘭王男行車擦撞鄰車，渾身酒味下車，丟了一張名片即離去，事後到案酒測值0.33，對宜蘭地檢署辯稱回家喝酒消愁，獲不起訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆