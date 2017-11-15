警察追車口訣「安理攔纏補」 基層：念快像髒話

2017-11-15 23:57

〔記者王捷／台南報導〕台南市最近出現警民追車衝突，可疑車輛拒絕臨檢加速逃逸，警方立即追逐，豈料轉入小巷，警方擔心在巷內追逐可能誤傷民眾放棄；對此警方研擬一套追車口訣「安、理、攔、纏、補」；但這個口訣讓部分員警覺得拗口，不過也有警員聽到口訣，還誤以為這是什麼粗話？不過警方強調，每個字都有特別的意思。

依據道路交通管理處罰條例第60條規定，如果拒絕警方攔查，可以開罰3到6000元罰鍰，由於台南的城市特色是巷弄多，且一到假日有觀光人潮，警方為了顧慮民眾安全，不敢貿然追車，該法條也成了拒絕攔查的最佳處罰。

不過警方表示，當警察看見不法或可疑都容易激起內心的正義感，不是要警察不追車，而是在追捕嫌犯時，腦袋就要有一套自保、安全的SOP，因此研發了一套口訣「安理攔纏補」。

「安」的意思是，警方在發現不法時，第一時間要保護自己、民眾與嫌犯的三方人身安全，例如之前北部發生警方追車、歹徒倒車竟壓死小孩的意外。

「理」是任何追捕、攔查都要有能通行的理由，如果真的盤查到嫌犯，卻沒有足夠的事實理由，任何人都有權維護自己的人權，警方反而會因此受到質疑。

「攔」就是字面上的意思，有足夠的事實攔查理由後，就要實施攔查，警察不是站在路邊就有效，而是要做出攔查動作才有嚇阻歹徒的作用。

「纏」是指纏鬥的意思，如果攔到嫌犯，有機會發現不法就要落實盤查、「補」則是逮捕時要注意自身與嫌犯的人身安全，才能落實查緝。

不過這個口訣一出，部分警員覺得有點難記，也許念久了就會記得，但是口訣念快了點還有警員誤以為是粗話，得知細節後才笑說，也許包裝的像粗話會比較好記得。