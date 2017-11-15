殺害老婦盜6萬 水電工收押

2017-11-15 23:25

〔記者張文川／台北報導〕檢警偵辦台北市新東街73歲莊姓老婦人命案，今天突破涉嫌重大的33歲水電工黃元鴻心防，他坦承預謀殺害莊婦、強盜財物，案發前一天先到跳蚤市場購買水果刀，行兇後以砂輪機鋸開保險箱，盜走6萬多元。台北地檢署複訊後向台北地院聲請羈押；法官開庭認為，黃男涉犯殺人重罪且有滅證、逃亡之虞，深夜11點左右裁定羈押。

黃元鴻當庭坦認殺人與強盜犯行，法官認為黃男犯行重大，在犯罪現場有湮滅證據的行為，事後也有清洗兇刀、衣物，有湮滅證據之虞，且所犯為死刑、無期徒刑的重罪，脫免罪責乃人之常情，有逃亡之虞，因此裁定羈押禁見。

黃男今天下午被警方移送北檢複訊時，媒體追問：「為何殺人？昨天為什麼不承認？」以外套遮臉的黃男都不回答。

黃男昨到案後否認犯行，聲稱只是到莊婦家裡施工裝設配電盤、無線監視器及修理插座，沒有殺人，警方昨晚將他移送至北檢應訊，檢察官先將黃男轉列被告，當庭逮捕，再讓警方將他帶回警局持續釐清案情。

警方發現，老婦家中咖啡機殘留的咖啡渣早已嚴重發霉，戳破黃男聲稱老婦請他喝酒、喝咖啡的謊言，今天中午秀出咖啡渣照片，終於突破黃男心防，讓他承認強盜殺人，得款藏在自家床下；傍晚黃男再次被移送北檢複訊，檢察官訊後聲押，法官裁准。