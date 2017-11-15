2對1路邊扭打不聽勸 雙胞胎：我們是警察

2017-11-15 22:45

〔記者黃文瑜、王捷／台南報導〕「你們再打我要報警囉！」14日下午台南市東區一名大樓保全見到3名年輕男子疑似二對一打群架，跑出來勸架，不見3人收手，便說要報警，後來才發現是2名休假的雙胞胎警察在抓通緝犯，趕緊通知永康警分局復興派出所前來幫忙，將通緝犯帶回警局。

永康分局偵察佐翁紹殷和二分局偵察佐翁紹軒是雙胞胎，昨日2人恰好都休假，翁紹殷在路上看見一輛重機，一眼就認出是有詐欺、恐嚇取財等案在身的吳姓通緝犯，便騎機車一路尾隨，但吳嫌身高近180公分、體重超過80公斤，評估嫌犯體型壯碩，比自己身型幾乎大一倍，身上又沒有手銬、無線電等，原本想掌握嫌犯出沒地點下次再抓人，想不到嫌犯突然停車進了大賣場，他趕緊打電話給哥哥翁紹軒幫忙抓人。

當2人出示證件要攔查吳姓通緝犯，吳嫌先假裝配合到騎樓旁邊蹲下，卻趁空檔往旁邊衝想逃走，兄弟倆發揮默契，一人先擋住吳嫌去路，另一人從後方壓制，想不到吳嫌力大無窮，3人扭成一團，連鞋子都打掉，一路從騎樓扭到人行道上，嫌犯仍不肯乖乖就範，一路扭了約有10公尺，還差點打到大馬路上。

路上3 、4個行人和大樓保全聽到打鬧聲上前勸架，還說威嚇說「你們再打我要報警了」。翁紹殷一手抓人，另一手拿出證件喘噓噓地說「我…我們是警察，抓通緝犯。」大樓保全趕忙打電話，路人也幫忙抓著吳嫌，直到支援的警力到達現場，將吳嫌戴上手銬送上警車。