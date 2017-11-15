夜市攤商發起募捐 逐夢烘焙師家屬：不會收

雅妃烘焙坊臉書澄清，家屬並沒有同意此行為！也不會收取這筆款項。（翻攝自臉書）

2017-11-15 22:28

〔記者許國楨／台中報導〕「如此上進又憨厚的年輕人，為什麼酒駕要把他的努力都沒收！」逐夢烘焙師陳育邦除了經營「雅妃烘焙坊」，每週也固定到台中旱溪夜市擺攤賣法式甜點，許多攤商得知陳男不幸被酒駕女撞死，感到震驚，尤其得知他是家中獨子，更加不捨，今天起已有攤商串連發動募款，夜市管委會更率先捐出3萬元，希望能幫陳家做點事。

但雅妃烘焙坊稍早在臉書澄清：「雅妃烘焙坊或以主廚的名號'並無'發起任何募款活動！！在此公告，並讓大家知道，家屬並沒有同意此行為！也不會收取這筆款項。謝謝各位！」

陳育邦空軍中士退役後考上大學企管系，因女友愛吃甜點開始自學烘焙，畢業後曾在電機公司上班，還外派中國，但始終無法忘情烘焙。4年前，他辭職專心烘焙，先在台中東區知名的旱溪夜市擺攤，2年前在寧夏路開設雅妃烘焙坊，專賣法式甜點，每個造型都非常童趣而雅致，擄獲許多忠實顧客的心。

未料，昨天凌晨一場車禍，陳男被酒駕的酒店小姐撞死，夜市攤商得知都相當震驚，管委會賴姓主任說，印象中，陳男上進斯文又憨厚，原本是臨時隨機插位的攤子，一年多前才開始有固定攤位，在每週二前來擺設，專賣法式蛋糕甜點，與左右相鄰的起士棒或冰淇淋等攤商的互動都非常融洽。

賴主任說，從媒體報導才得知陳男是家中獨子，未婚、有女友，上有一個姊姊，雙親見他每天工作10多個小時，捨不得兒子這麼累，為了幫他圓夢，夫妻倆退休後特地到烘焙坊店裡幫忙，沒想到死得這麼冤枉。許多攤商今天起已開始串連發動募款，管委會也率先捐出3萬元，預定到週六為止，將募得款項送到陳家，希望能幫陳家做點事。

但雅妃烘焙坊稍早在官方粉絲團澄清：「家屬並沒有同意此行為！也不會收取這筆款項。」對此，旱溪夜市董事長王經綻說，夜市的攤商都很有愛心，每年都會響應獨居老人寒冬送暖協助募款、捐款，幫烘焙坊募款是攤商自發性活動，不是詐騙，會再向家屬致意，若家屬婉拒，不管募到多少錢，都會捐給台中市社會局。