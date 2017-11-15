夫與女同事裸身交疊 她姦抓一半飲恨

2017-11-15 21:58

〔記者王俊忠／台南報導〕已婚陳姓男子與公司女同事小珍爆婚外情，陳男妻子找徵信社蒐證拍到丈夫與小三在車上擁吻、同處一室男全裸、女只穿內衣的男上女下畫面，但未拍到性交影像，且屋內未蒐獲兩人性交沾有體液的檢體。台南高分院法官據此認定被告兩人是有親密交往、但無性器官接合的證據，只能判通姦無罪確定。

檢察官起訴指出，陳男的女同事小珍（化名）明知陳男已婚、有妻子，兩人竟基於通姦與相姦犯意，於一０二年五月四日凌晨零點許，在小珍位於南市的租住處套房內發生一次性交行為，兩人涉通、相姦罪嫌。

陳男妻子提出拍到丈夫與小三女同事外出十指交扣行走、在車內擁抱親吻的畫面；另還到小珍住處開門看到床上是丈夫壓著小珍，兩人疊在一起，但沒看到兩人生殖器情形，當時丈夫全裸、小珍只穿內衣、下半身沒穿。

被告兩男女辯解，當時是陳男洗完澡、等候小珍幫忙染髮，因怕染髮弄髒衣服，陳男才沒穿衣服；小珍只穿內衣，堅稱兩人沒發生性關係。

二審法官調查表示，小珍屋內未查到有任何染髮用品與染劑味道，陳男與小珍辯稱在染髮，並非屬實。但陳妻一方蒐得的房內影像，只能證明陳男與小珍兩人裸體同床，無法直接證明兩男女性器官有接合，且陳妻報案、警方到場後也未查扣到任何保險套、衛生紙、床單等可能沾有體液的檢體供鑑定佐證被告兩人性交，檢方所提證據方法都無法證明被告兩人涉通、相姦罪。