11/15 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2017-11-15 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月15日）開獎的第106000091期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000273期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000091期大福彩中獎號碼為：「01、07、13、16、25、32、37，特別號33」，頭獎摃龜；貳獎共10注獲得，每注可得25萬元；參獎共91注獲得，每注可得4000元；肆獎共1426注獲得，每注可得400元；普獎共1萬118注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎2注獲得，每注可得10萬元。

第106000273期今彩539中獎號碼為「02、11、15、26、33」，頭獎摃龜；貳獎共243注獲得，每注可得2萬元；參獎共8427注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬170注獲得，每注可獲得50元。

第106000273期39樂合彩中獎號碼為「02、11、15、26、33」，四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合共346注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬484注中獎，每注可得1125元。

第106000273期3星彩中獎號碼為「777」，正彩共669注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000273期4星彩中獎號碼為「4344」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」