重機上國道挨罰不服 法官：要遵守規定

2017-11-15 19:44

〔記者王定傳／新北報導〕魏姓大型重型機車騎士今年7月騎車上國道1號，被罰4000元，他不服提行政訴訟指出，道路交通管理處罰條例早就開放重機可上國道，他是因行政機關怠惰不作為而被罰，已屬違憲；新北地院法官認為，依相關條例，大型重機只能在有開放的路段行駛，他騎車的路段沒有，騎士應尋正當管道提訴求，非恣意違反，否則將造成交通秩序大亂，判魏男敗訴。

今年7月1日早上8點左右，魏男騎乘847cc的大型重機，行經國道1號北向14.2公里處時，被警方目睹，攔下開罰，新北市政府交通事件裁決處罰他4000元。

魏男提行政訴訟指稱，道交處罰條例早在101年間修正，公告550cc以上的大型重機可行駛高速公路，主管機關應制訂相關細節與執行規定，但至今國道高速公路局僅公告開放短短5公里的「國道3甲台北端至深坑端」，其餘不准，他遭裁罰是因行政機關長期不作為與立法怠惰所致，已屬違憲違法狀態。

法官認為，道交處罰條例有規定，大型重機行駛未經公告允許路段者可罰3000至6000元，裁決沒問題。

至於限制是否合理？法官認為，依高速及快速公路交通管制規則，以及高公局於101年間的公告，大型重機可於公告開放路段（即國道3甲）行駛，於規範範圍內，並未禁止魏男在國道上駕駛或乘坐其他交通工具，未牴觸憲法平等原則、居住遷徙等權利。

法官認為，路權如何規劃使用，是立法者對交通安全秩序的判斷，在未經大法官會議解釋宣告違憲或立法者修正、廢止前，仍合法有效，且主管機關對開放與否，是參照路線設計、道路狀況、交通量、肇事資料等，有一定專業評估，民眾應遵守。

法官勸魏男，若對限制公告不滿，應循正當行政救濟途徑，不是自認規範不當就不遵守，否則將造成交通秩序大亂，交通規範公信力也會蕩然無存。