水電工涉殺老婦劫財 檢方聲押禁見

2017-11-15 19:01

〔記者謝君臨、鄭景議／台北報導〕檢警偵辦水電工涉強盜殺人案，今天以「咖啡渣」突破33歲嫌犯黃元鴻心防，他坦承早已預謀殺害73歲莊姓老婦，案發前一天即到跳蚤市場購買水果刀，行兇後再以砂輪機鋸開保險箱，盜走逾6萬元；台北地檢署複訊後，稍早依涉犯殺人重罪，且有滅證、逃亡之虞，向台北地院聲請羈押禁見。

今天下午3點左右，警方將黃男移送北檢複訊，記者趨前詢問「為何殺人？」、「昨天為什麼不承認？」等問題，黃男再度以外套遮臉，全程不發一語。

檢警調查，黃男昨天到案後否認犯行，聲稱只是到莊婦台北市新東街的家裡施工，並未強盜殺人；昨晚10點左右，黃男至北檢應訊，檢察官訊後認為黃男涉嫌重大，無奈現階段證據不足，先將黃男轉列被告當庭逮捕，再要求警方將他帶回持續釐清，並依刑事訴訟法規定於逮捕後24小時內，補強證據後再將黃男移送北檢複訊。

檢警質疑，黃男僅裝設配電盤、無線監視器以及修理插座，為何需要在莊婦家從下午3點待到晚上9點，黃原謊稱他與莊婦交情很好，當時莊婦不但跟他聊天，還請他喝酒、喝咖啡，他還誇讚莊婦家的咖啡機品質很好，咖啡很好喝。

警方為比對黃男證詞真偽，重返案發現場，勘驗咖啡機後發現裡面殘留的咖啡渣早已嚴重發霉，看來許久未曾使用，於是拍下咖啡渣，直接出示給黃男，黃男頓感心虛，支支吾吾答不出話來；警方再進一步勸說，表示他鋸保險箱時衣物早已沾滿鐵屑，化驗後就能證明，建議他別再說謊，黃男才鬆口坦承犯行。

黃男向警方說，裝修時看到莊婦家的保險箱，認為裡面應該裝很多錢，才興起殺人強盜念頭；案發前一天，他先到廣州街上的跳蚤市場買水果刀，隔天施工至晚間8點左右，趁莊婦從廚房走出，衝上前襲擊，而後莊婦不支倒地，他再以砂輪機鋸開保險箱，盜走裡頭的6萬7000元，隨即返回水電行，再逃回家中。