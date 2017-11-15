申請整地辯不知禁用怪手 五峰又查獲濫挖山坡

新竹縣五峰鄉大隘村一處山坡地傳出非法開挖，縣府、公所和警方會勘，發現挖土機正在施工，已開挖約兩分地，立即報請檢方指揮、逮捕趙姓地主及朱姓司機。（記者廖雪茹翻攝）

2017-11-15 18:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉大隘村一處山坡地傳出非法開挖，縣府原住民族行政處接獲檢舉，14日會同茅圃派出所和五峰鄉公所會勘，發現挖土機正在施工，已開挖約兩分地，立即報請新竹地檢署指揮，逮捕趙姓地主及朱姓司機，並當場查扣機具，全案依違反「山坡地保育利用條例」移送法辦。

竹東警分局調查，這處山坡地屬原住民保留地，依規定不得擅自墾殖、開發。47歲的趙姓地主雖有向五峰鄉公所申請整地，準備剷除原來的桂竹林，改種生薑、咖啡等作物，卻動用挖土機大肆開挖，而非表土翻耕，破壞了原地形地貌。

趙姓地主向警方辯稱，向鄉公所申請整地時，公所人員並未告知不能以大型機具開挖整地，頻頻喊冤。但五峰鄉公所出示當初核准的申請函，函文明確標示，「中耕鋤草」係指僅能利用鋤或中耕器，以淺耕方式施作，並特別標註勿改變現有地形，不得整坡、開挖、設置施工便道等。

警方說，五峰山區地勢陡峭，山坡地水土保持相當重要，未來也會持續加強查緝，杜絕濫墾濫伐，保護美好山林。