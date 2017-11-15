「要不要玩？」色誘96歲老翁性交易 趁機搶金戒指

2017-11-15 18:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓女子有強盜等前科，去年在台中公園內，涉嫌以「要不要玩？要不要睡？」等語色誘96歲康姓老翁，先把老翁帶到女廁內尿尿，還幫忙老翁拉開褲子拉鍊，卻趁機搶走老翁手指上的金戒指，雙方拉扯時老翁跌倒摔傷，林女的皮包遺留現場。法院審理時，林女辯稱是老翁搭訕她，帶她到廁所內企圖強暴，她逃離時雙方拉扯，皮包才會掉落現場，但台中地院不採信，依搶奪罪判處徒刑1年6月，傷害部分判處拘役50日，可易科罰金與上訴。

判決書指出，國中肄業擔任餐廳服務生的林女，在2007年間曾犯下強盜與竊盜罪判刑7年1月，2013年5月解釋出獄，去年10月22日上午，她在台中市北區公園路的台中公園內，搭訕獨自散步的康姓老翁，詢問老翁「要不要玩、要不要睡」，雙方以800元達成性交易，但老翁想要尿尿，林女遂帶著老翁到公園地下1樓停車場的女廁，還幫老翁解開褲子拉鍊。

林女解開老翁拉鍊時，趁機搶奪老翁右手無名指的金戒指，得手想逃離時，老翁拉住林女的皮包，雙方拉扯時，老翁跌倒膝蓋受輕傷，林女皮包掉落地面。

林女於警方偵訊與法院審理時，有不同的說詞，她在警方偵訊時說，是老翁先搭訕她，想以500元性交易，老翁還帶她去女廁，抵達女廁時，老翁宣稱戒指不見了，說完就脫褲子，她拒絕性交易，雙方拉扯後，她嚇得逃離現場跑回家；之後，林女改口說，雙方並非性交易，而是老翁搭訕她，把她帶到廁所內企圖施暴，之後，林女又改口說是性交易，不過價碼改成800元，但她不想在女廁內辦事，雙方拉扯後，她逃離女廁跑回家。

結果林女在法院審理時三度改口說，雙方約定要去旅社性交易，老翁卻帶她到廁所，她害怕而逃離，但沒有回家，而是跑去找弟弟。

台中地院認為，林女案發時的細節，包括雙方到女廁的原因及案發後的去向，說法前後不一，更重要的是，老翁如果企圖對林女施暴，林女還遺留有大門鑰匙等重要物品的皮包，為何林女沒有報案？法官不採信林女辯詞，依搶奪罪累犯判處徒刑1年6月，傷害部分判處拘役50日，可易科罰金5萬元，可以上訴。