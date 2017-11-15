33萬買賓士中古車 交車一小時引擎就GG了…

2017-11-15 17:45

〔記者王定傳／新北報導〕梁姓男子4月花了33萬購入一台中古賓士汽車，但交車後不到一小時，引擎就掛點，梁男多花了15萬9000元來拖吊及維修，幾乎是一半價金，他氣憤求償，買家卻說，梁男試車時沒問題，不關他的事；新北地院板橋簡易庭法官認為，引擎故障不是一般肉眼就可辨識，判賣家賠償15萬9000元。

多花近16萬拖吊、維修

梁男提訴指出，今年4月22日，他花了33萬向賣家張男購入其胞弟的賓士汽車，6天後交車不到一小時，就發生無法行駛狀況，他立即與張男聯繫，把汽車拖吊至張男熟識、位於台北市北投區的保養廠維修，但保養廠不願處理，他只好又花錢把車拖到新北市三重區某修理廠處理。

梁男指出，光拖吊費及保管費就花了1萬9000元，經檢查，汽車引擎嚴重故障，修理費要14萬元，他要求張男付錢，對方僅以LINE回覆願賠3萬元。

梁男認為，張男故意隱瞞引擎曾有重大維修記錄，應負物之瑕疵擔保責任；對此，張男否認汽車有重大瑕疵，並指稱交車時已經有試車，梁男確認沒問題才開走。

賣家被判賠償相關費用

法官審理認為，依民法規定，買賣因物品有瑕疵，賣家應負擔保之責，買方可解除契約或請求減少價金，故意不告知者亦同，但應立即通知賣方，否則無效，除非依通常檢查不能發現的瑕疵，而引擎故障不是一般肉眼可以辨識，梁男在發現無法正常行駛後，火速通知，判張男應負責。