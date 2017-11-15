到警所「關心」選民時未獲理睬 女議員不滿：臉往哪擺？

2017-11-15 17:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員謝芳紋今天在議會總質詢時表示，她經常受選民所託，到警分局或派出所「關心」違規、犯錯的選民，但現今年輕警員不僅不理不睬，甚至問她「妳是誰」？讓她在選民面前「臉往哪擺」？警察局長林炎田回應，警察「同理心服務」也很重要，會加強要求。

謝芳紋說，縣議員是民選出來的，背著鄉親的人情壓力；尤其違規、犯錯的鄉親被帶回警分局或派出所，經常第1個想到的就是民意代表，「而民意代表到警分局或派出所去關心，是理所當然」。

謝芳紋說，但她發現，到場後，年輕警員態度就是不理不睬，有時連看都不看一眼，往往都是較資深的警員、巡佐或所長，才會上前招呼「了解我們的來意」。

謝芳紋說，她甚至遇過警員問她「妳是誰」？但各警分局、派出所都貼有議員的照片，「貼什麼用意，我看不懂？」她不要求所有員警都要認識38席議員，但轄區的議員總該要認識吧！希望大家互相尊重。

謝芳紋說，她尊重警察依法行政、依規定辦理，她也不可能會要求警方放人，單純去關心鄉親，讓鄉親心理獲得慰藉，結果，不拜託還好，一拜託，還被員警拍桌怒罵，甚至被po網「靠北警察」，飽受指點。

林炎田說，本來認識議員就是應該的，像他個人到任苗栗縣警察局第10天，38席議員都可稱呼出來，他會要求各警分局幹部回去轉達，至少轄區縣議員一定要清楚。

林炎田說，他到任當天，縣長也提到「同理心服務」這一塊，警察局對於通案性問題，會持續不斷要求各單位主管回去轉達；個案性服務態度不佳的，會請督察單位提出檢討，該有的處理會有該有的處置，並製作案例教育。