控鄧文聰高價購入西門町房地 幸福人壽敗訴

2017-11-15 16:22

〔記者項程鎮／台北報導〕前幸福人壽董事長鄧文聰，被控掏空公司資產127億元，一審重判28年、二審改判26年，正由最高法院審理中，幸福人壽還指控，鄧文聰等3位主管以高於市價的每坪490萬元，花近1億元購入北市西門町洛陽街房地產，訴請鄧等3人應連帶賠償價差1179萬餘元，高等法院認為，西門町房地產逐年上漲，很難認定鄧等人故意賤賣房地產，判決幸福人壽敗訴，還可上訴。

判決指出，幸福人壽目前已被保險安定基金接管小組接管，幸福人壽指出，前董事長鄧文聰、副總李廣准、協理潘善建各自負責評估、督導和核定投資案，但鄧等3人在101年間未審慎評估土地真實狀況、合理價格和整合開發成本等因素，卻以高出市價的每坪490萬元、總價為9800萬元的價格購入北市西門町洛陽街房地。

同年底，幸福人壽委託專業單位鑑價，認為鄧文聰等人本案房地產買貴了，經會計師查帳後，將這筆房地產認列損失1179萬6452元，幸福人壽遂向鄧等人求償。

高院認為，本案房地產後來估價，高於鄧文聰等人購買時的9800萬元，顯示土地價值呈逐年升高趨勢，有整合開發潛力，鄧104年3月間，曾表示願以9800萬元買回，但幸福人壽仍連同其他資產標售給國泰人壽，已無法確認本案房地產處分後的價格，因此難以認定鄧等人賤賣房地產、導致幸福人壽受到實質損害。

鄧文聰等人另被幸福人壽提告以高於市場行情的每坪470萬元、以近2億元購入北市西門町西寧南路房地產，訴請鄧等人應連帶賠償價差5420萬元，高院今年5月也以類似理由駁回、判決鄧等人勝訴。