鎖定超商線上博奕遊戲點數光碟 偷遍屏東海線

2017-11-15 16:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕自稱為澳門首家線上賭場的違法博奕集團日前遭警破獲，賭客和男人耳熟能詳的「上線啦！」成絕響，屏東的這名莊姓男子疑似賭癮戒不了，專偷超商內含線上博奕遊戲點數的光碟，但行跡已被店家「看破手腳」，日前莊男再下手被店家攔阻，警方獲報到場逮捕一清查，發現莊男竟偷遍屏東海線。

東港分局林邊分駐所日前接獲民眾報案，指轄內超商有人偷竊，警方到場發現21歲的莊姓男子偷竊超商內線上博奕光碟及遊戲光碟共3片；警方調查，設籍東港鎮，有詐欺、竊盜前科的莊嫌，已在該間超商行竊至少3次，每次都是偷竊知名線上博奕遊戲光碟後，再購買便宜鋁箔包飲料至櫃台結帳矇騙店員，殊不知店長在調閱監視器後早已鎖定其竊盜行為。

當天見莊嫌再次光臨，立即暗示店員要注意，果不其然莊嫌再次施以同樣手法行竊光碟後藏在褲襠內，店長立即在門口將其攔下，莊嫌見情況不妙，立即從褲襠內掏出贓物交還，企圖請求店長原諒。

莊嫌光在林邊轄區超商已行竊4次，加上警方憶起他轄曾發生類似超商竊案，對莊嫌曉以大義後突破莊嫌心防坦承一切，莊嫌供稱，在林邊鄉計偷竊7次25片、崁頂鄉偷竊1次5片、佳冬鄉偷竊2次7片、枋寮鄉偷竊7次29片、枋山鄉偷竊1次3片、合計共偷竊19次69片光碟，偷遍屏東海線鄉鎮超商直到枋山，警方初步清查有11家超商中招，現正擴大調查中。

東港警方無奈說，莊嫌行竊還有怪闢，每次除拿光碟外，只購買小罐廉價的飲料，但其中一次行竊改買大亨堡，果然就露餡被活逮，不過因為案情輕微，皆為簡易判決且尚未執行，也因此莊嫌已是慣犯卻都以為「沒事」而未收斂，本案後續會同枋寮分局共同偵辦，訊後將莊嫌依竊盜罪嫌移送偵辦。

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