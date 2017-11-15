外交部證實 又有5台人在泰國詐騙被逮

2017-11-15 15:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕泰國警方近日又逮捕5名我國籍詐騙車手。外交部今天證實此事並表示，今年11月初起到現在，已發生多次國人在泰國犯案遭逮捕事件，我駐處掌握案情，同時循例協助家屬探監。外交部也說，此類案件受害人包含泰國民眾，國人若經判刑定讞，需在泰國服刑；呼籲國人勿抱持僥倖從事不法，以免在海外入獄，得不償失。

外電報導，泰國警方圍堵電信詐騙與外國幫派集團，於13日破獲7處詐騙據點，並逮捕多名泰國、中國及台灣的嫌犯，當中台灣人有5名。泰國警方指出，這次的電信詐騙與外國幫派集團有關。據悉該詐騙集團的幕後主使，為1名泰國人和1名中國人，藏身在柬埔寨波貝鎮，以每月3萬泰銖（約新台幣2萬7000元）之報酬，僱傭泰國人照顧詐騙集團成員；泰國警方正全面肅清中。

外交部下午表示，自今年11月6日起，已發生多起台灣人在泰國犯案，遭泰國警方逮捕事件；包括6日與7日各有2名和3名國人涉嫌擔任詐騙案車手，盜領現金遭捕；8日泰方依據我刑事局提供之情資，再逮捕2名涉嫌擔任詐騙案車手的台灣人國人；13日泰國則破獲多處電信詐騙集團犯案據點，逮捕多名嫌犯，其中5名為台灣人。

外交部強調，我駐泰國代表處均即時掌握各案發展，除持續與泰國當局保持密切聯繫，亦將循例協助家屬辦理探監及提供相關行政協助。

外交部表示，近來泰國發生多起台灣人擔任詐騙案車手，盜領現金遭逮捕的案例，因此類案件受害人包含泰國民眾，依照當地法律，倘涉案人經判刑定讞，均須在泰國服刑，且刑度頗重。

外交部再次呼籲國人，切勿抱持僥倖心態赴海外從事詐騙盜領或電信詐欺等不法行為，以免觸犯當地國法律，繫獄海外，得不償失。

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