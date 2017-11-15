水電工坦承強盜殺人 檢方訊後不排除聲押

2017-11-15 15:53

［記者謝君臨、鄭景議／台北報導］北市松山區昨發生一起強盜殺人案，73歲莊姓老婦在住處被殺害，保險箱中的現金遭盜走，警方約談33歲水電工黃元鴻，黃嫌原本否認犯行，但因涉嫌重大被檢方轉列被告當庭逮捕，再送至警局持續釐清，而後警方終於突破黃心防，並找出兇刀，已將他移送台北地檢署複訊，檢方訊後不排除依殺人罪聲押黃男。

稍早3時許，警方將黃男移送北檢複訊，面對記者詢問，黃男全程以外套遮頭，不發一語，現由檢察官偵訊中。

檢警調查，莊婦昨晨被女兒發現陳屍家中廚房，全身多處刀傷，死亡時間超過1天，且家中保險箱遭鋸開，裡面現金不翼而飛，但住處的門鎖為指紋加密碼鎖，鎖及門窗都未遭破壞，也未發現凶器。

檢警發現，莊婦左肩及胸口有10多處刀傷，右手背有鈍器傷，左胸口刀傷疑為致命傷，確切死亡時間待查，檢方將擇日會同法醫解剖，釐清莊婦確切死因。

警方調閱監視器，發現從12日到昨日上午發現莊婦陳屍的這段期間，除莊婦女兒及黃男外，無其他人進出，女兒僅短暫停留2分鐘，但黃男在12日下午3時起至晚間9時，在屋內整整待了6小時，懷疑黃男涉有重嫌，將他約談到案。

黃男昨向警方表示，他確實有到莊婦家施工，但否認行凶，警方懷疑黃男僅裝設無線監視器及配電盤，卻在莊婦家待了6小時，時間不合理，昨查扣黃男裝修用的工具送驗比對，但因黃男施工時戴著手套，屋內採證不到黃男指紋，案情一度陷入膠著。

此外，警方也在黃男家中床底下發現現金6萬元，但黃男表示僅是工程款，否認是從死者保險箱取出的贓物。

昨晚10時許，黃男離開分局前往北檢應訊，雖然他否認行兇，檢察官仍認為黃男涉嫌重大，將他轉列殺人罪被告當庭逮捕，但因缺乏直接事證，要求警方將他帶回分局持續釐清，並依刑事訴訟法規定在24小時內補強證據，再移送北檢複訊，最後警方終於突破黃男心防，將他繩之以法。

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