盜砍烏心石賤賣 2竊賊被逮正著

潘嫌前後盜砍9棵烏心石，變賣贓款為2739元，僅約市價的百分之一，讓受害樹主直呼痛心。（記者邱芷柔翻攝）

2017-11-15 15:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東萬巒鄉赤山村劉姓民眾，種植樹齡超過30年以上的烏心石，沒想到竟遭竊賊盜砍，警方獲報後循線追查，當場人贓俱獲，昨天將兩名同為潘姓的竊賊移送，警方調查，潘嫌前後盜砍9棵烏心石，變賣贓款為2739元，僅約市價的百分之一，讓受害樹主直呼痛心。

園藝業者指出，烏心石木樹因為木材心材部分顏色深且堅硬如石，所以被叫做烏心石，因為材質堅硬，多被用來做為桌椅組、菜砧等，由於生長緩慢所以價格不菲，樹頭高約40公分、胸徑約60公分的烏心石要價超過3萬元。

內埔分局表示，赤山派出所13日接獲民眾報案後，循線追查，竟發現竊賊正在盜砍樹木，員警陳志雄立即偕同劉姓受害人趕往現場，當場發現兩名竊嫌已經將烏心石切割成塊狀，並準備要搬運到貨車上。

警方指出，兩名同為潘姓的竊賊，分別有違反動產擔保交易、詐欺等前科，兩嫌也向警方坦承，從11月12日開始，前後在該農地上來回竊盜4次，共砍走了9棵烏心石，他們將盜砍的樹木拿到雜木收購場變賣，賣了2739元。

受害的劉姓民眾痛心直說，被盜砍的烏心石樹齡都超過30年，市價不菲，沒想到竟然被這樣賤賣「氣得差點暈倒！」；警方訊後將兩嫌依竊盜罪嫌移偵辦。