破獲黑人跨國詐騙集團 假美軍軍官黑紙換美金詐失婚女

賴比瑞亞籍的Tehe被警方依詐欺罪移送法辦。（記者吳昇儒攝）

2017-11-15 15:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕非裔美籍Richards透過台灣男子黃長榮等人，引進一批黑人來台詐騙。Richards佯稱自己是美國駐中東地區指揮官，騙取失婚或是單身的白領階級的女子，以奈及利亞騙局方式，利用黑紙換取被害人的真美金。警方初步調查，有數十人被騙，金額高達數千萬元。基隆警方日前接獲報案後，持續追查，今日Richards等人全部逮捕到案。

基隆警方日前追查暖暖地區某女醫師被詐騙案件時，發現主嫌利用美籍男子帥氣的照片及編造的傲人身世背景，吸引高知識水準的失婚女醫師，騙她要在阿富汗戰區蓋孤兒院，騙走3百多萬台幣。因為取款車手是一名外籍黑人，引起警方關注，追查幕後的跨國詐騙集團。

基隆地檢署指揮市警局刑警大隊偵四隊與刑事局，合力追查幕後的集團成員，經過3個月的追捕，鎖定主嫌Richards Boimah Archie，昨日趁正著他在瑞芳兜售洗美金的藥水時，將他逮捕歸案；另也在台北揪出其他同夥。

警方調查，55歲Richards已經是第三次被抓，該集團成員利用黑紙洗成美金的手法搭配國際愛情詐騙方式，騙取被害人的信任，花大錢12萬美元買洗美金的藥劑，宣稱隔1個小時後，會有人送黑紙給被害人，但實際上犯嫌已經潛逃不知去向。

警方指出，奈及利亞騙局是在1960年代流行的騙術，犯嫌利用假遺產、假支票及假美金等方式，騙取被害人的信任，藉機詐取財物。

警訊後，今日下午依詐欺罪嫌將Richards等人移送法辦。