水電工坦承殺老婦 突破心防關鍵竟是「咖啡渣」

黃男坦承為財行兇，破案關鍵是咖啡渣。（記者鄭景議翻攝）

2017-11-15 15:06

〔記者鄭景議／台北報導〕北市松山區昨天發生一起強盜殺人案，一名莊姓老婦在新東街上被人砍死，警方昨日約談水電工黃元鴻，起初黃男矢口否認犯案，但今早警方成功突破黃男心防，讓黃男坦承犯案，關鍵竟是黃男萬萬沒想到的「咖啡渣」。

據了解，昨晚黃男供稱自己去莊婦家中裝設配電盤、無線監視器以及修理插座，警方問黃男為什麼裝設這些東西，需要從3點裝到9點，整整6小時之久，黃男辯稱，自己跟莊婦交情很好，當時莊婦跟他聊天，還請他喝酒、喝咖啡，還特別說莊婦的咖啡機品質很好，咖啡很好喝。

警方隨即回到現場，比對其證詞真偽，發現咖啡機中殘留的咖啡渣，早已嚴重發霉，看起來久未使用，於是將咖啡渣拍下，今日早上，松山偵查隊長黃水願親自訊問，當場出示照片，問黃男「不是說兩天前才喝咖啡，怎麼咖啡渣發霉這麼嚴重？」，黃男心虛之下，支支吾吾答不出話來。

黃水願更進一步勸說，表示各事證明確，尤其鋸保險箱時，身上衣物都沾滿保險箱鐵屑，化驗之下就能證明，建議黃男不要再說謊，黃男最終點頭，說：「是，是我做的！」

黃男隨後供出，自己早有預謀，案發前一天晚間就到廣州街附近跳蚤市場，購買行兇用水果刀，12號3點施工，晚間8點時，趁莊婦從廚房走出，衝上前往他身上猛刺，莊婦不支倒地，他隨後拿出自己工具箱中的砂輪機，將保險箱鋸開，把裡頭的現金6萬7千元拿走，隨後先騎機車回水電行，再回到家中。

黃男表示，自己並不知道保險箱有多少錢，只是過去到他家裝修時就看過保險箱，認為裡面應該很多錢，於是預謀殺人取財。