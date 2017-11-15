警共同破獲販槍集團 7單位分8支槍搶績效

2017-11-15 15:02

〔記者王冠仁／台北報導〕被績效壓力壓得喘不過氣？台北市士林分局傳出搶績效風波。日前刑事局中部打擊犯罪中心得獲線報，會同士林分局等7個單位，共同查緝一個販槍集團並查獲8把改造槍枝；原本刑事局將8把槍的績效分配給4個分局，各單位達成協議後，士林分局偵查隊賴姓隊長卻想推翻協議，放話要一半績效，引來其他協辦單位不滿，揚言往後要抵制賴姓隊長。

參與這次查緝行動的一名警官指出，刑事局中打月前接獲大台北地區有一個販槍集團，中打與台北市士林分局、中正一分局、台北市刑警大隊偵7隊、台南市一分局、台中市二分局、新北市金山分局的偵查隊幹員，組成專案小組共同查緝。

專案小組布線追查，鎖定新北市中和區的鄭姓男子是販槍集團首腦，經多日埋伏，專案小組在本月1日下午尾隨鄭嫌，趁他到新北市中和區景平路一家建設公司外時逮人，當場查獲5把長短槍，隨後在陳姓同夥車上取獲3把手槍與40顆子彈。

警方指出，此次查緝到的8把手槍，分別是1把捷克改造蠍式衝鋒槍、4把捷克914型TD改造手槍，以及3把捷克925型TD改造手槍。

另名專案小組幹員說，破案後，案件來源、也是上級單位的刑事局中打，提議分配槍枝績效，由台南市一分局分得衝鋒槍及一把手槍、台中市二分局分配二把手槍、士林分局分配二把手槍、台北市刑大偵7隊分得二把手槍，並獲得各單位辦案人員同意。

但此協議昨晚卻出現變局，原來士林分局賴姓偵查隊長事後不願承認，要求士林分局要分得4把槍的槍枝績效；此話一出引來其他協辦單位不滿，紛紛揚言往後將不再與賴姓隊長合作辦案。賴今天受訪表示則否認有此一說。