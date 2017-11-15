酒駕撞死烘焙師 顏女臉書被灌爆大罵「殺人凶手」

涉嫌三度酒駕撞死黃姓烘焙師傅的顏女。（翻攝顏女臉書）

2017-11-15 14:29

〔記者許國楨／台中報導〕在金錢豹酒店上班的台中市34歲女子顏子娠，昨天凌晨涉嫌酒駕撞死32歲陳姓烘焙坊老闆，訊後被移送後法院雖裁定收押仍無法平息眾怒，其臉書被大批網友灌爆，留言痛罵她是「殺人凶手」，並支持對酒駕者用鞭刑，還有網友貼出她先前即因喝酒拉K開車狂飆肇事遭判刑的判決內容，痛批她不但沒學乖，這次更帶走一條人命，離譜行徑令人傻眼。

昨天凌晨，顏女酒後開著母親名下的賓士車狂飆，途中闖紅燈高速撞上騎車外出買烘焙材料的陳姓烘焙師，導致陳男傷重急救後宣告不治，顏女除肇事逃逸並一度謊稱車子是別人開的企圖逃避刑責，被警方拆穿後才坦承因怕酒駕坐牢才說謊，也坦承車內被查獲的少量K毒是她的，訊後被依酒駕致死等罪嫌送辦，台中地院裁定收押。

由於顏女曾在個人臉書上寫道「無憂無慮的瘋狂玩耍」，如今因為「玩耍」害死一條人命才悔不當初，一見到母親前來探視，甚至當場下跪哭喊「怎麼辦？」讓人看了不禁直搖頭。

但儘管人已被收押仍無法平息眾怒，加上顏女母親昨天曾提到女兒也很歹命，沒錢可以賠，這次要被關了，但顏女的行為仍引起網友公憤，從昨晚到今天紛紛上顏女的臉書留言痛罵她是「殺人凶手」，支持對酒駕者用鞭刑，有網友說「喝酒不開車真的很難嗎」「真希望灌爆妳的不是留言，是拳頭跟鞭子」，也有網友留言「以前就有酒駕肇事紀錄，沒錢賠那賠命嗎？」

另還有網友貼出她先前即因喝酒拉K開車狂飆肇事遭判刑的判決內容，判決書指出， 前年10月22日午夜0時許，顏女不顧已在「金錢豹」酒店內喝了不少酒，堅持駕車前往某汽車旅館，甚至還在車上吸食摻有K他命的香菸，行經西屯區黎明路時竟逆向超車狂飆，最後撞上行駛在對向車道的黃女，導致對方腦震盪、全身多處挫傷，事後遭判處6月徒刑，可易科罰金。

沒想到，顏女不但沒學乖，竟於去年又再度酒駕，導致駕照也在今年5月間被吊銷，但她卻仍依然故我，離譜行徑令人傻眼。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

涉嫌三度酒駕撞死黃姓烘焙師傅的顏女。（翻攝顏女臉書）

顏女臉書被灌爆。（翻攝顏女臉書）

顏女臉書被灌爆。（翻攝顏女臉書）