被開罰單又扣薪 莽男用自焚逼老闆談判獲緩刑

2017-11-15 14:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕在台中市1家鐵捲門工廠工作的陳姓司機，送貨時被開了一張3000元罰單，謝姓老闆要他自己繳錢，再加上雙方對離職日期的看法不同，陳男自認無端被扣3天薪水，今年7月31日在身上淋汽油，手持打火機要求老闆出面跟他談判，否則揚言自焚，消防員苦勸未果，噴灑水柱攻堅壓制。台中地院認為，陳姓司機以激烈方式談判薪資問題，作法相當不對，但陳男無前科，犯後態度良好，也與對方和解，依預備縱火罪判處徒刑8月，宣告緩刑3年，條件是要參加3場地檢署舉辦的法治教育。

判決書指出，35歲的陳男原本任職台中市大里區一家鐵捲門工廠的送貨司機，他送貨時被開了一張3000元罰單，原本老闆答應協助他申訴，事後卻要他自己繳納，陳男不高興，今年7月下旬離職時，老闆還扣他3天薪水，氣得在今年7月31日下午4時許，帶著汽油到工廠作勢自焚。

陳男進入2樓辦公室，把同事趕離，僅留下老闆的女兒謝女後，在自己身上潑灑汽油，一手持打火機，要求謝女通知謝父趕到現場與他談判，雙方僵持時，警察與消防員請來陳男的妻子勸說，都被陳男斥退，傍晚5時許，消防員噴灑水柱攻堅壓制陳男。

台中地院認為，陳男在自己身上潑灑汽油，會引燃周圍物品造成火災，也會波及謝女等人，但他尚未點火，不是「縱火未遂」，觸犯的是預備縱火罪，另外，陳男是因薪資爭議而一時失慮，犯後態度良好，並與對方和解，據此判處8月徒刑，宣告緩刑3年，條件是參加3場法治教育，可以上訴。

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