染毒偷堆高機 還雇吊卡車載運變賣

2017-11-15 14:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名41歲蔡姓男子，因工作不順又染上毒癮，竟異想天開，涉嫌潛入一家工廠偷偷開走堆高機，還大費周章雇工開貨櫃車和吊卡車，載運到苗栗變賣，不久又食髓知味，竊取鐵板賤賣；新工派出所循線發現蔡男涉有重嫌，今晨持票將他逮捕到案。

竹北警分局表示，湖口鄉某工廠日前一台堆高機遭竊，新工所警員比對20多組路口監視器，發現蔡嫌駕駛的車輛，早在案發前就先到現場觀察地形，模擬犯案路線；動手前，還刻意將車停放派出所附近，步行到案發地，戴上鴨舌帽及口罩站在廠外守候，趁守衛交接班的空檔，迅速潛入後開走堆高機。

警方調查，為順利運走堆高機，蔡嫌雇工駕駛貨櫃車來載，但機台太重無法搬運上車；不死心的他，立即聯繫第二家貨運行，請來吊卡車將推高機載到苗栗竹南藏匿，隔天透過仲介以6萬餘元變賣到頭份。不久後蔡嫌食髓知味，又雇用吊卡車到竊取鐵板，載到桃園楊梅的資源回收場賤價變賣。

這時，警方已報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，新工所員警今凌晨持拘票埋伏，順利拘捕蔡嫌，並在他身上及車上找到兩小包安非他命。

警方說，起初蔡嫌極力辯解，等到員警一一出示相關事證後，蔡嫌才坦承不諱，聲稱工作不順利，又染上毒癮，才會鋌而走險四處犯案。警方也追查到頭份，為被害廠商尋回失竊的堆高機，完好如初的歸還。訊後將蔡嫌依毒品及竊盜罪嫌移送偵辦。

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